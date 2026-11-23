Stellantis taglia le attività Motorsport Fia, addio a Wec e Formula E

(Adnkronos) – E’ un taglio netto – ma non totale – quello annunciato da Stellantis sulle sue attività nel motorsport: il gruppo guidato da Antonio Filosa ha infatti scelto di riorientare il proprio impegno sullo sviluppo di vetture ad alte prestazioni, lasciando comunque attive le iniziative sportive legate al customer racing. La decisione – definita “coerente con il piano strategico FaSTLAne 2030” con 50 lanci e aggiornamenti nel giro di 5 anni – comporta la chiusura delle attività ufficiali nei Campionati del Mondo FIA. La partecipazione al Campionato del Mondo Endurance (WEC) si concluderà entro la fine del 2026,

seguita dalla Formula E al termine della Stagione 13, che si chiuderà nell’estate del 2027. L’obiettivo – si ribadisce – è quello di concentrare “gli sforzi e le risorse dell’Azienda sullo sviluppo di nuovi prodotti, sulla qualità e su una più ampia copertura del mercato”.

Sul fronte occupazionale – in un settore che secondo stime coinvolge nel gruppo circa 200 dipendenti diretti – la decisione non comporta tagli: Stellantis ha infatti spiegato di voler mantenere in azienda e ricollocare le persone interessate, “lavorando insieme a loro per individuare opportunità interne nel customer racing, nello sviluppo di vetture ad alte prestazioni e in altre attività fondamentali per l’attuazione del piano FaSTLAne 2030”.

Il gruppo evidenzia comunque come le attività che vanno a concludersi lasciano una eredità dal momento che “Stellantis Motorsport sfrutterà le proprie competenze ingegneristiche e l’esperienza maturata nelle competizioni per rafforzare ulteriormente le attività sportive nel customer racing, ambito in cui l’Azienda occupa una posizione di rilievo nelle vendite di vetture da rally per i clienti grazie alla propria offerta multimarca”. Il riferimento è fra l’altro alle attività di Lancia che per la nuova Ypsilon ha puntato nettamente sul coinvolgimento dei clienti in trofei e versioni dedicate al mondo dei rally. Tale know how, inoltre, “continuerà inoltre a contribuire direttamente allo sviluppo di esclusivi modelli ad alte prestazioni per Alfa Romeo e Maserati, nonché delle versioni Veloce, GTi, HF e GSE rispettivamente per Alfa Romeo, Peugeot, Lancia e Opel” trasformando l’esperienza maturata “in prestazioni, tecnologia ed esperienze di guida distintive per i propri marchi”.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026