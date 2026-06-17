Stellantis porta le batterie del domani sulle strade di oggi

(Adnkronos) – Per anni le batterie allo stato solido sono state considerate la grande promessa dell'industria automobilistica. Una tecnologia capace di garantire maggiore autonomia, tempi di ricarica ridotti e livelli di sicurezza superiori rispetto agli accumulatori tradizionali. Oggi, però, il settore sembra essere arrivato a un passaggio decisivo: l'ingresso sulle strade aperte al traffico. Stellantis ha infatti avviato una fase di test che porterà alcune vetture equipaggiate con le nuove celle sviluppate insieme a Factorial Energy ad affrontare condizioni di utilizzo reali. Non si tratta più di simulazioni o prove in ambiente controllato, ma di una verifica concreta delle prestazioni in presenza di traffico, temperature differenti e utilizzo quotidiano. Il vantaggio principale di questa tecnologia risiede nella densità energetica. Le batterie allo stato solido possono immagazzinare una maggiore quantità di energia rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio, permettendo di aumentare l'autonomia oppure di ridurre peso e dimensioni del pacco batterie. Un aspetto particolarmente importante in una fase in cui l'efficienza rappresenta una delle principali sfide della mobilità elettrica. Anche la ricarica potrebbe compiere un significativo passo avanti. Le nuove celle promettono tempi sensibilmente inferiori rispetto alle tecnologie oggi più diffuse, contribuendo a ridurre una delle principali preoccupazioni degli automobilisti che stanno valutando il passaggio all'elettrico. L'adozione di materiali più stabili rispetto agli elettroliti liquidi tradizionali potrebbe migliorare l'affidabilità delle batterie e ridurre il rischio di surriscaldamento. Per Stellantis il progetto rappresenta una tappa strategica nel percorso di elettrificazione. Se i risultati dei test confermeranno le aspettative, la tecnologia potrà essere progressivamente introdotta sui futuri modelli del gruppo. Dopo anni di annunci e attese, le batterie allo stato solido stanno finalmente affrontando la prova più importante: dimostrare che il futuro dell'auto elettrica può funzionare davvero anche fuori dai laboratori.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026