Stellantis: nuova piattaforma STLA Brain

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Stellantis amplia la collaborazione strategica con Applied Intuition per accelerare lo sviluppo della piattaforma software STLA Brain, elemento centrale della nuova generazione di veicoli definiti dal software. L’obiettivo è rendere più rapidi sviluppo, simulazione e validazione dei sistemi digitali, migliorando l’esperienza a bordo e introducendo nuove funzionalità con maggiore velocità. La partnership nasce dall’esperienza già maturata con il progetto STLA SmartCockpit e si estende ora al software centrale del veicolo. La piattaforma STLA Brain è stata progettata per semplificare l’integrazione dei sistemi elettronici e consentire aggiornamenti continui durante l’intero ciclo di vita dell’auto. Secondo Stellantis, il software avrà un ruolo sempre più determinante nell’evoluzione dell’automobile moderna, soprattutto per quanto riguarda connettività, infotainment, guida assistita e gestione intelligente delle funzioni di bordo. L’integrazione con le soluzioni sviluppate da Applied Intuition permetterà di ottimizzare i tempi di sviluppo e accelerare il debutto delle nuove tecnologie sui modelli del gruppo.

Applied Intuition supporterà Stellantis nello sviluppo software, nella simulazione e nella validazione dei principali sistemi del veicolo. Al centro della collaborazione c’è il Vehicle OS, piattaforma progettata per offrire una base software evoluta e supportata dall’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di ridurre i cicli di progettazione e migliorare il time-to-market. La strategia di Stellantis conferma quanto il settore automotive stia puntando sempre più su architetture digitali avanzate. Le future vetture saranno infatti caratterizzate da aggiornamenti costanti, servizi connessi e funzioni evolute capaci di migliorare nel tempo l’esperienza di utilizzo.

Applied Intuition, fondata nella Silicon Valley nel 2017, è oggi una delle realtà più attive nello sviluppo di software e infrastrutture dedicate alla mobilità intelligente. L’azienda opera in diversi settori industriali e collabora già con numerosi costruttori automobilistici internazionali nello sviluppo di piattaforme AI-defined.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026