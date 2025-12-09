Stellantis amplia l’impegno nella mobilità inclusiva con Alfa Romeo Tonale for All

(Adnkronos) – La Giornata internazionale delle persone con disabilità rappresenta per Stellantis un momento per riaffermare una visione chiara: rendere la mobilità un diritto accessibile a tutti. In questo contesto nasce Alfa Romeo Tonale for All, un allestimento speciale pensato per offrire maggiore autonomia ai conducenti con disabilità agli arti superiori, unendo tecnologia, ergonomia e attenzione alla sicurezza. Il progetto valorizza la capacità di ricerca del gruppo e propone soluzioni integrate progettate per migliorare la qualità della guida senza alterare il carattere dinamico del modello. Elemento centrale del progetto è il sistema di sterzo DGS03, un dispositivo elettromeccanico che consente di controllare la direzione del veicolo attraverso il movimento dei pedali. La presenza di due motori indipendenti e di un’architettura elettronica ridondante assicura continuità operativa, mentre il display dedicato offre un controllo immediato del funzionamento. Accanto al nuovo sterzo, Alfa Romeo Tonale for All propone una console centrale completamente riprogettata, realizzata tramite produzione additiva. La nuova struttura permette un accesso diretto ai principali comandi: trasmissione, luci, freno elettrico, clacson, comandi vocali e porte USB sono collocati in modo da richiedere movimenti minimi e garantire un uso intuitivo. L’allestimento rispetta pienamente i criteri della normativa ECE 21, grazie a bordi arrotondati e a un ingombro ridotto in caso di urto. L’omologazione come esemplare unico, ottenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, certifica la sicurezza e l’affidabilità dell’intervento. Tonale for All si inserisce in un percorso più ampio del gruppo, capace di adattare le tecnologie sviluppate ai diversi modelli e alle esigenze dei singoli conducenti. Il nuovo progetto si affianca all’esperienza maturata con AMI for All di Citroen, dedicata anche agli utenti in sedia a rotelle, e ai programmi di supporto già attivi: Autonomy in Italia e DriveAbility negli Stati Uniti.

Pubblicato il 9 Dicembre 2025