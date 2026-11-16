Stefano Ricci Explorer, decima missione in Bhutan

(Adnkronos) – C’è un momento in cui il viaggio diventa geografia dell’anima. È accaduto in Bhutan, il Regno del Drago Tonante, terra sospesa tra pietra e nuvole, dove si è compiuta la decima missione di Stefano Ricci Explorer. Un traguardo simbolico, condiviso con il maestro della fotografia Steve McCurry, tra ricerca della bellezza, spiritualità e rispetto per le tradizioni. La missione è stata impreziosita da incontri di straordinario valore: l’udienza con il re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, seguita dagli incontri con la regina Jetsun Pema e la Regina Madre Sangay Choden Wangchuck, storica patrona delle arti e dell’artigianato. Un’accoglienza che ha suggellato il profondo legame tra la Maison fiorentina e la cultura bhutanese.

Il cammino è iniziato con l’ascesa al monastero di Paro Taktsang, il celebre Nido della Tigre, arroccato a 3.120 metri d’altitudine su una parete a strapiombo di 900 metri. Tra incenso e pini alpini, ogni passo si è trasformato in contemplazione, preludio alla prova più impegnativa della spedizione. Sull’altopiano di Dagala, la terra dei Mille Laghi, a 4.500 metri, un’improvvisa bufera di nevischio e il brusco calo delle temperature hanno costretto il team a una difficile discesa: dieci ore di marcia, ventitré chilometri tra fango, foreste e pietraie, nell’oscurità illuminata soltanto dalle torce. Un’esperienza estrema che ha rivelato l’autentica essenza dell’esplorazione: il coraggio di affrontare l’imprevisto e l’umiltà di fronte alla forza della natura.

Mentre parte della spedizione affrontava le vette, il resto del gruppo scopriva la quiete di Cheri Base, tra bandiere di preghiera e antichi monasteri. Nella valle di Thimphu, la visita a Pangrizampa, sede della Scuola di Astrologia, ha svelato una spiritualità profondamente radicata nella quotidianità, attraverso l’immagine dei giovani monaci intenti a giocare nel cortile. Al Tara Temple, il viaggio ha raggiunto uno dei suoi momenti più intensi. Due mandala di sabbie colorate, realizzati dai monaci con straordinaria pazienza, sono stati dissolti al termine di una cerimonia scandita da canti mantrici, tamburi e danze rituali Cham. Un gesto di rara potenza simbolica, capace di ricordare l’impermanenza di ogni cosa terrena.

La luce dell’Himalaya ha poi accompagnato la missione al Punakha Dzong, il Palazzo della Grande Felicità, dove confluiscono i fiumi Pho Chhu e Mo Chhu. Dalle prime luci dell’alba ai rituali del tiro con l’arco, sport nazionale, fino al tramonto sul Dochula Pass, con le sue 108 stupa, ogni incontro ha raccontato l’armonia tra natura, cultura e tradizione.

L’ultima tappa ha condotto il team al Chele La Pass, a 3.988 metri, tra bandiere di preghiera e panorami dominati dalle vette innevate del Jomolhari e del Jichu Drake. Infine, la discesa verso il Paro Rinpung Dzong, fortezza simbolo dell’identità spirituale e civile del Bhutan, ha suggellato il congedo da questa terra straordinaria. Lasciamo il Bhutan con immagini ed emozioni indelebili, consapevoli che ogni autentica missione è un ritorno all’essenziale. È questo lo spirito che guida Stefano Ricci Explorer: incontrare popoli, culture e tradizioni, riconoscendo nel viaggio la forma più profonda della conoscenza. Esplorare il mondo per esplorare se stessi.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026