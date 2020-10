Stefano Massini apre Colloquia XII

Sarà il pluripremiato scrittore Stefano Massini ad aprire ufficialmente la dodicesima edizione di Colloquia, il Festival delle Idee organizzato annualmente dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, venerdì 9 ottobre alle ore 20:30. Il popolare performer televisivo, volto tra i più noti de La7, aprirà l’edizione 2020 dedicata agli “Eretici” con la performance teatrale “Stefano Massini racconta”, sul palco dell’Aula Magna “Valeria Spada” dell’Università di Foggia, in via Caggese 1.Le storie servono a vivere meglio. Sono come piccoli manuali di sopravvivenza, di cui abbiamo necessità per affrontare la giungla di tutti i giorni. Parte da qui un viaggio fra personaggi lontani nel tempo, epopee, incontri, esperienze umane, emozioni e perché no? Risate. Una serata, tutta affidata all’estro narrativo di Stefano Massini: in un vortice di racconti affascinanti, Massini disegna le sue mappe servendosi di storie umanissime tutte vere, tutte accadute nelle epoche e nei luoghi più diversi, cucite su misura dei nostri stati d’animo più sfumati e inesplorati. Con una sola stella polare: la potenza sempre antica e sempre nuova del racconto.La disponibilità dei posti per assistere alla performance di Stefano Massini è esaurita: l’intervento sarà trasmesso integralmente in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube della Fondazione dei Monti Uniti.

Stefano Massini è uno scrittore che ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo. Definito il “raccontastorie più popolare del momento”, con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa riflettere creando cortocircuiti grazie ad uno stile unico che intreccia vicende, personaggi, eventi quotidiani e fatti di cronaca con gli stati d’animo dell’essere umano. Racconti e storie che Massini riesce a ricreare dai materiali più diversi, come accade nei suoi popolarissimi interventi televisivi su La7 nel programma “Piazzapulita”, nelle colonne del quotidiano “La Repubblica” – dove tiene anche le rubriche “Manuale di sopravvivenza” (su Robinson) e “Parole in corso” (seguitissime pillole video giornaliere su Repubblica.it) -, nei romanzi, nei saggi, nelle opere teatrali diffuse in tutto il mondo. Le sue speciali ‘lezioni’-racconti sui libri nel talent show “Amici” e nel programma “#Maestri” lo hanno fatto conoscere e apprezzare anche da un pubblico di giovanissimi.

I suoi testi sono tradotti in 24 lingue e portati in scena da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes. Qualcosa sui Lehman è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger). I suoi ultimi libri sono: “Dizionario inesistente” (2018), “Ladies Football Club” (2019) e “Eichmann. Dove inizia la notte” (Fandango 2020).

