Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: “Un’emozione tornare a vivere”

(Adnkronos) – "Tornare alla Scala di Milano è stato bellissimo, anche per mia moglie che è il mio caregiver. Queste attività sono importantissime e ci permettono di tornare ad avere di nuovo una vita sociale e ricreativa. L'emozione è stata grande emozione". E' il racconto di Stefano Carli, persona con Sla e utente del Centro di ascolto di Milano di Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Stefano, grazie all'iniziativa 'Operazione sollievo' è riuscito a tornare ad assistere a uno spettacolo al Teatro alla Scala di Milano. "Io ero un grande camminatore, mi piaceva andare in montagna – spiega – Vedere le ballerine della Scala danzare sulle punte dei piedi con grande equilibrio e sincronismo è stato molto bello ed emozionante".  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Settembre 2025

