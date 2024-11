Stefano Fresi al Roma Teatro di Cerignola, unica tappa pugliese di ‘Dioggene’

Un viaggio dal Medioevo all’attualità che con strumenti semplici, come la variazione linguistica, indaga l’animo umano di ieri e di oggi. Ecco cos’è ‘Dioggene’, lo spettacolo che sabato 9 novembrealle 21.00 andrà in scena sul palco del Roma Teatro di Cerignola per l’unica tappa pugliese del tour. Ad interpretarlo sarà Stefano Fresi, attore e musicista, volto noto del cinema e della tv, molto amato sia dal pubblico che dalla critica.

Scritto e diretto da Giacomo Battiato, lo spettacolo è diviso in tre parti e ruota intorno a un unico personaggio, l’attore Nemesio Rea. Prima lo si vede sulla scena mentre interpreta un proprio testo in volgare duecentesco, poi nel suo camerino mentre si prepara per andare scena, turbato dalla rottura violenta con la moglie. Infine, lo si vede vivere felice in un bidone dell’immondizia, dopo aver deciso di rifiutare ogni ambizione e possesso, proprio come il filosofo greco Diogene. Tre le lingue italiane usate per ciascuno dei monologhi: volgare toscano, lingua corrente del nostro secolo e romanesco, in uno spettacolo che fonde sapientemente epica e commedia.

“Siamo felicissimi di ospitare l’unica tappa pugliese di ‘Dioggene’, pronunciato volutamente con due ‘G’ in stile puramente romanesco, dichiara la direttrice del Roma Teatro Simona Sala. Non si tratta di uno spettacolo pop e commerciale. È un monologo profondo, a tratti commovente che entusiasmerà il nostro pubblico. Da sempre il teatro ha il potere di riflettere le dinamiche sociali, agendo come uno specchio in cui la società può riconoscersi e, talvolta, interrogarsi. Cosa che sono certa susciterà questo spettacolo”.

Per tutte le info chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 12.30. I biglietti sono acquistabili anche su Ticketone e sul sito www.romateatrocinema.it



