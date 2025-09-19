Attualità

Stefano De Martino vittima di furto a Milano: rubato l’orologio con il trucco dello specchietto

(Adnkronos) – Stefano De Martino è stato vittima di un furto ieri pomeriggio a Milano. Il conduttore televisivo stava guidando la sua auto quando è stato avvicinato da due uomini in scooter. Utilizzando il "trucco dello specchietto", i malviventi hanno urtato lo specchietto della sua auto, distraendolo. A quanto si apprende, uno dei ladri ne ha approfittato per sfilargli l'orologio dal valore di migliaia di euro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


