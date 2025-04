Stefano De Martino, la frecciatina per Belen: “Il matrimonio? Non ho ancora finito di pagare…”

(Adnkronos) – Non è passata inosservata la frecciatina di Stefano De Martino che nel corso della puntata di Affari Tuoi, andata in onda giovedì 24 aprile, ha ricordato il matrimonio celebrato nel 2013 con Belen Rodriguez. In particolare, il conduttore si è lasciato andare a una grassa risata ripensando al costoso banchetto… Il concorrente Simon, pacchista per il Trentino-Alto Adige, ha giocato accanto alla futura moglie Anna. I due convoleranno a nozze il prossimo 10 maggio. La rivelazione in diretta ha spinto Stefano De Martino a chiedere più informazioni riguardo alla celebrazione. "Sono curioso, noi siamo meridionali, abituati a matrimoni numerosi. In Trentino, a Bolzano, a Ortisei, quanti invitati ci sono?". Il concorrente ha risposto: "100-110". Il conduttore, a quel punto, è scoppiato in una fragorosa risata: "Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri" e ironicamente ha aggiunto "Lo sto ancora pagando. C’erano tutti i parenti da giù". Una battuta innocente che ha scatenato l'ilarità del pubblico e dei telespettatori. Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono conosciuti ad Amici, quando il ballerino era ancora impegnato con la cantante Emma Marrone, e si sono poi sposati il 20 Settembre del 2013. Dal loro amore è nato il figlio Santiago, che oggi ha 11 anni. È stata una relazione piena di alti e bassi, più volte i due si sono lasciati per poi tornare insieme dopo alcuni mesi. Fino al 2023, quando Belen e Stefano si sono separati ufficialmente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2025