Stefano De Martino e Emma Marrone, la dedica sui social dopo 15 anni

(Adnkronos) – Una reunion, quella di Stefano De Martino e Emma Marrone, è bastata per infiammare il gossip. La cantante e il conduttore televisivo sono stati avvistati in una nota pizzeria di Napoli, insieme al resto del cast di 'Stasera tutto è possibile', il game show di Rai2, giunto all'ultima puntata che andrà in onda questa sera, martedì 18 marzo, e che avrà come 'ospite speciale' la cantante salentina. Il conduttore Stefano De Martino avrebbe voluto proprio Emma Marrone come ospite dell'ultima puntata di 'Stasera è possibile'. Dopo la registrazione, avvenuta ieri sera, i due insieme al resto del cast hanno trascorso insieme una serata all'insegna del divertimento e di tanta musica. Sui social, infatti, è stato lo stesso Stefano De Martino a condividere un video che ritrae Emma mentre canta 'Tu sì 'na cosa grande', di Domenico Modugno. Lo stesso brano che Emma aveva dedicato a Stefano esattamente 15 anni fa, quando i due stavano vivendo la loro relazione d'amore dopo la partecipazione al talent show di Canale 5, Amici. Stefano ed Emma si sono amati dal 2009 al 2012, quando poi la relazione si è interrotta bruscamente a causa dei tradimenti di lui, prima con la ballerina Giulia Pauselli e poi con la showgirl Belen Rodriguez, sposata nel 2013. Con gli anni, i due si sono ritrovati: più volte hanno parlato del loro rapporto speciale, basato solo su una grande amicizia. La reunion di ieri sera, tuttavia, ha acceso la speranza tra i fan della coppia, anche se l'ipotesi del ritorno di fiamma ormai sembra acqua passata. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Marzo 2025