Stefano Bizzotto protagonista dell’evento finale con il Premio alla Carriera

La decima edizione del Foggia Festival Sport Story si chiuderà oggi alle ore 19, nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia, con un appuntamento speciale dedicato a una delle voci più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Il Premio alla Carriera 2025 sarà assegnato a Stefano Bizzotto, telecronista Rai, inviato e firma storica del racconto calcistico nazionale. Per celebrare il riconoscimento, Bizzotto presenterà il suo ultimo volume Storia del mondo in 12 partite di calcio (Il Saggiatore), dialogando con il giornalista Pino Autunno. Il libro propone un itinerario originale in cui il calcio diventa lente interpretativa della storia universale: un percorso segnato da conflitti, rivoluzioni, passaggi politici, crisi economiche e mutamenti sociali. Dodici incontri – alcuni celebri, altri meno frequentati dalla memoria collettiva – aprono spiragli su protagonisti imprevisti, tragedie appena sfiorate, svolte inattese e risultati capaci di rivelare più di quanto appaia. Una sequenza di episodi che richiama gli avvenimenti che hanno modellato il mondo contemporaneo. Come ogni anno, la serata sarà anche occasione per rinnovare l’impegno nella promozione della cultura sportiva: il presidente della Fondazione, Filippo Santigliano, consegnerà infatti i nuovi titoli destinati al fondo istituito presso la Biblioteca “La Magna Capitana”. A riceverli sarà la direttrice del Polo Biblio-Museale, Gabriella Berardi. Con questo appuntamento si conclude la decima edizione del Foggia Festival Sport Story, organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla Piccola Compagnia Impertinente e dalla libreria Ubik, con il patrocinio del Coni Puglia.



Pubblicato il 10 Dicembre 2025