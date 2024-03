Stefano Bartezzaghi e Ivana Bartoletti aprono la XV edizione di Colloquia

Oggi, alle ore 18:30 nell’Aula Magna “G. Cipriani” del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Foggia, in via Arpi 176, prenderà il via la XV edizione di Colloquia, il festival delle idee organizzato annualmente dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, quest’anno dedicato all’intelligenza artificiale e intitolato “I. A.: esatti o umani”.

Ad aprire l’edizione 2024 saranno Stefano Bartezzaghi e Ivana Bartoletti con “Cruciverba volant”: si tratta di un format ideato dal semiologo milanese e grande esperto di enigmistica, un cruciverba progettato a tema, in questo caso l’intelligenza artificiale, che sarà risolto dal vivo, insieme al pubblico presente in sala, da un’ospite d’eccezione, la super esperta Ivana Bartoletti, messa alla prova dall’ingegno di Bartezzaghi. Un’occasione coinvolgente per riflettere sulla lingua, sull’innovazione tecnologica e sul significato delle parole. Ai presenti in sala, inoltre, sarà distribuita una copia cartacea del cruciverba per favorire un ulteriore coinvolgimento e partecipazione alla soluzione del gioco enigmistico.

Stefano Bartezzaghi

Semiologo milanese, grande esperto di enigmistica, Stefano Bartezzaghi è senza dubbio un enfant prodige. Già all’età di 9 anni incomincia a collaborare con tutte le principali riviste enigmistiche italiane, come autore e solutore di giochi. Conseguirà la laurea all’Università di Bologna con una tesi in semiotica, seguito dal professore Umberto Eco. Dal 1987 cura rubriche su giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali quali “La Stampa”, “La Repubblica” e “Vanity Fair”: sue le rubriche “Lessico e Nuvole”, “Lapsus”, “Fuori di Testo” e per il settimanale “L’Espresso” la rubrica di critica linguistica “Come dire”. E’ stato direttore di “Golem”, la prima rivista culturale italiana pensata solo per il web. Ha condotto rubriche radiofoniche su argomenti di linguistica per Radio Due e ha lavorato come consulente culturale alla direzione delle tre reti radiofoniche di Radio Rai. Sempre in qualità di consulente culturale, ha lavorato a note trasmissioni televisive tra cui “Anima Mia” di Fabio Fazio (Rai Due) e “Pinocchio” di Gad Lerner. Ha ideato il festival sull’umorismo “Il senso del ridicolo” a Livorno, di cui è stato direttore artistico. I suoi studi attuali si rivolgono alla teoria del gioco con le parole, la revisione critica del concetto di creatività, le forme di creatività passiva, la possibilità di una semiotica della creatività e le mitologie del contemporaneo. Leader nell’ambito della privacy e dell’etica della tecnologia, Ivana Bartoletti è tra le massime esperte a livello internazionale di questioni etico-giuridiche legate all’intelligenza artificiale ed è impegnata attivamente per promuovere la parità di genere e la diversità nel campo dell’I.A. È Inaugural Visiting Executive Cybersecurity and Policy Fellow presso la Virginia Tech University ed è esperta di I.A. presso il Consiglio d’Europa. Aiuta le organizzazioni internazionali a gestire gli aspetti legati alla privacy e alla protezione dei dati personali e ad affrontare le sfide etiche e di privacy legate all’intelligenza artificiale e ai Big Data.

Nel 2019 è stata nominata Donna dell’Anno ai “CyberSecurity Awards” e nel 2022 ha ricevuto il “Privacy Leader of the Year: Technology Award” a Londra per il suo contributo alla governance dell´I.A. sia nelle aziende che nelle istituzioni. Nel 2019 ha co-fondato “Women Leading in AI”, rete nata con l’obiettivo di mobilitare la politica per costruire un’intelligenza artificiale che supporti obiettivi e valori umani senza distinzioni di genere, e che oggi riunisce pensatrici, scienziate, accademiche, imprenditrici e politiche provenienti da contesti molto diversi. È autrice del saggio “An Artificial Revolution: on Power, Politics and AI” (Indigo Press, 2020) e co-autrice del manuale per l’uso dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari “AI Book” (Wiley, 2020); ha contribuito inoltre a diverse pubblicazioni internazionali tra le quali “Eva Futura” (Marsilio, 2021) e “Intelligenza Artificiale: Arte e Scienza del Business” (Il Sole 24 Ore, 2023) e contribuisce regolarmente alla community “The Yuan” su questioni legate alla privacy ed etica nell’IA.



Pubblicato il 14 Marzo 2024