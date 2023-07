Stea può continuare a fare il consigliere regionale, come assessore non si sa

L’assessore al Personale della giunta Emiliano, Gianni Stea, può rimanere al suo posto di consigliere regionale, poiché la Prima sezione civile della Corte d’Appello (Presidente Maria Mitola, consiglieri Gaetano Labianca e Alessandra Piliego) ha accolto il ricorso presentato dallo stesso Stea, (rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato barese Felice Eugenio Lorusso) contro la sentenza-ordinanza del Tribunale di Bari che, ad Ottobre del 2022, aveva dichiarato Stea decaduto dalla carica di consigliere regionale della Puglia a seguito del ricorso presentato dalla prima dei non eletti della lista barese dei “Popolari”, Marianna Legista, ed in cui era stato candidato nel 2020 l’assessore al Personale pugliese insieme alla ricorrente. Infatti, come si ricorderà, la Legista, che da circa un anno è vice sindaco al Comune di Bitonto, nell’ottobre del 2021 aveva in origine prospettato una presunta incompatibilità di Stea nella carica di consigliere ed assessore regionale, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 154 del 1981, sulla base di un sussistente debito liquido ed esigibile verso la Regione all’atto della sua elezione nel 2020 al Consiglio regionale e successivamente, integrando e modificando nel corso del giudizio le ragioni del ricorso, aveva chiesto l’estromissione di Stea dal seggio conquistato nell’Aula barese di via Gentile, a settembre del 2020 con oltre 9mila voti di preferenza nella circoscrizione elettorale della provincia di Bari. Posto che, di conseguenza, sarebbe stato occupato dal primo dei candidati non eletti della lista di Stea, ovvero dalla stessa Legista, che di preferenze ne aveva ottenute circa ¼ di quelle riportate da Stea, ciò circa due mila. Ora, però, con una sentenza di 24 pagine, resa nota ieri, la Corte barese ha riformato l’esito di primo grado, accogliendo parte delle motivazioni sollevate dal difensore di Stea nel ricorso d’appello. Pertanto, salvo un diverso esito di un possibile ricorso in Cassazione da parte di Legista, l’assessore di Emiliano potrà continuare ad occupare il suo posto nell’Aula dell’Assemblea regionale pugliese con il ruolo di consigliere. Invece, per Stea, resta incerta la permanenza nell’esecutivo, poiché – come è noto – nella maggioranza giallo-rossa della Regione Puglia ci sono state da ultimo delle richieste di rimpasto per l’attuale compagine di Giunta ed il primo degli assessori ad essere finito nel mirino è proprio Stea che, come è noto, è stato costretto ad aderire al Gruppo Misto, poiché l’originario Gruppo di “Popolari” in quota al quale era stato nominato assessore ad inizio della legislatura, si è ultimamente dissolto con la perdita anche del suo capogruppo (Lanotte) che, insieme a Stea, era rimasto a farne parte. Comunque per ora il rischio maggiore per Stea, ossia quello giudiziale di dover abbandonale il seggio in Consiglio, per ora è stato sventato. Resta quello politico per la poltrona di assessore. Però, per quest’ultimo non saranno i giudici a dover decidere, ma la politica.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 8 Luglio 2023