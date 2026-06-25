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Stati Uniti-Turchia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sfidano la Turchia ai Mondiali 2026. La Nazionale americana affronta quella allenata dal ct Vincenzo Montella nell'ultima giornata del girone D – in diretta tv e streaming. Gli Stati Uniti hanno già festeggiato la qualificazione ai sedicesimi di finale e guidano il gruppo al primo posto, mentre la Turchia è già sicura di essere eliminata.  La sfida tra Stati Uniti e Turchia è in programma venerdì 26 giugno alle 4 ora italiana. Le probabili formazioni: 
Stati Uniti (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Berhalter; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Reyna. Ct. Pochettino 
Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella  Stati Uniti-Turchia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Giugno 2026

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