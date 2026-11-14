Stati Uniti, caos negli aeroporti. Passeggero urla: “Quando ci fate partire?”

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Caos negli Stati Uniti. Nella notte italiana è andato in scena uno stop ai voli aerei che è durato per 4 ore, a causa di problemi di sicurezza. A decretare la sospensione dei decolli in tutti gli aeroporti del Paese era stata l’autorità statunitense per l’aviazione (Faa) come misura precauzionale in seguito a “problemi di comunicazione” che hanno interessato diversi centri di controllo del traffico aereo.

Secondo la Cnn, sono stati più di 15.000 i voli cancellati o con ritardi e per la giornata di sabato sono previste modifiche di orario o cancellazioni che riguardano un totale di circa 3.000 collegamenti. I disagi hanno portato alcuni passeggeri a perdere la calma, come testimoniato da alcuni video diventati rapidamente virali su X.

“Fateci partire, perfavore”, un passeggero ha iniziato a urlare in un aeroporto americano, dopo che il suo volo è stato cancellato: “Quando ci fate partire? Quando? Quando?”. L’uomo, di madre lingua spagnola, ha iniziato a sbraitare contro il personale della struttura, sbattendo i pugni sul tavolo dei check in, intorno a cui si era ammassata una calca di passeggeri in attesa di informazioni.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026