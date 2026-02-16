Attualità

Stasera torna ‘Taratata’ con Paolo Bonolis, gli ospiti e dove vedere lo show

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Dopo il ritorno della scorsa settimana, 'Taratata' fa il bis questa sera. La nuova edizione dello storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, torna con una seconda puntata. Lo show è basato su un racconto degli artisti inedito e su performance originali, tra duetti e sorprese. A condurlo Paolo Bonolis dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Annalisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D'Alessio gli ospiti di oggi. Oggi, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5.
 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Carnevale, dalle maschere alle parrucche: non sicuri o contraffatti, sequestrati oltre 500mila prodotti

17 minuti fa

Svolta nel caso Campana, omicidio risolto dopo 15 anni: arrestate 4 persone

45 minuti fa

Iran, Trump cerca accordo ma pronto a sostenere attacco Israele: lo scenario

1 ora fa

Sinner-Machac: orario, precedenti e dove vederla in tv

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio