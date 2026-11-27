(Adnkronos) – Oltre 15mila colonnine di ricarica accessibili tramite piattaforma, più di 60mila utenti registrati e 800mila euro di fatturato nel primo anno di attività. Sono i numeri con cui Wroom, startup innovativa operativa dal 2025, chiude il suo primo bilancio nel settore della mobilità elettrica. L’azienda sviluppa soluzioni software e servizi tecnici per la gestione della ricarica elettrica in ambito pubblico e privato, rivolgendosi a operatori, aziende e pubbliche amministrazioni.

Alla base della crescita c’è un ecosistema tecnologico proprietario sviluppato interamente in Italia, composto da un’app per gli utenti finali e da una piattaforma gestionale avanzata che consente di amministrare in modo centralizzato infrastrutture di ricarica, accessi, utilizzi e operatività. Grazie agli accordi di interoperabilità con i principali operatori del settore, gli utenti possono accedere in modo semplice a migliaia di punti di ricarica distribuiti sull’intero territorio nazionale.

In un mercato spesso presidiato da tecnologie importate, Wroom punta su uno sviluppo software interno e su un team tecnico specializzato che segue direttamente anche configurazione, installazione e manutenzione delle infrastrutture. Un modello che permette all’azienda di unire componente digitale e presidio operativo, offrendo una gestione integrata della ricarica elettrica. “Abbiamo scelto di sviluppare internamente tecnologia e servizio per mantenere il pieno controllo sull’evoluzione della piattaforma e rispondere con rapidità alle esigenze di un mercato in continua trasformazione”, spiega Lorenzo Monti, Ceo di Wroom.

Elemento chiave dell’offerta è Wroom Business, la piattaforma progettata per gestire in modo avanzato e flessibile le infrastrutture di ricarica in contesti aziendali, condomini e realtà private. Il sistema consente di definire profili utente differenti, regole di accesso personalizzate, criteri di priorità, prenotazione delle ricariche e monitoraggio puntuale dei dati, con l’obiettivo di rendere la ricarica un servizio più efficiente, ordinato e integrato nei processi operativi.

Tra le realtà che già utilizzano la tecnologia Wroom figurano istituzioni come il Politecnico di Torino, enti pubblici come l’Ospedale di Bergamo e Ats di Brescia e grandi aziende come STMicroelectronics. “Ci serviva nei nostri siti di Agrate e Castelletto una piattaforma in grado di gestire profili utente con regole di ricarica differenti, integrare un sistema efficace di prenotazione e garantire una raccolta dati puntuale. In Wroom abbiamo trovato una soluzione affidabile e automatizzata, che ci permette di semplificare la gestione delle nostre 42 stazioni di ricarica e offrire un servizio efficiente ai nostri dipendenti”, racconta Ernesto Gerosa, Agrate Hub Manger.

Accanto allo sviluppo software, la società opera anche come partner tecnico sul campo: per operatori del settore come Atlante segue attività di manutenzione e messa in servizio delle colonnine, con l’obiettivo di garantire continuità operativa e rapidità di intervento. “Non si tratta più di un trend, ma di una trasformazione in atto. In questo scenario, il vero valore non è solo costruire infrastruttura, ma renderla gestibile, accessibile ed efficiente, integrandola nei processi di aziende, operatori e amministrazioni. È qui che la tecnologia può fare davvero la differenza”, commenta Monti.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026