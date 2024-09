Startup: business plan ed editoria, a Digithon24 software e Ia per l’innovazione

(Adnkronos) – Dall'editoria all'economia, con il comune denominatore dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Questi i temi di alcune delle idee innovative che arrivano da Digithon24, la più grande maratone digitale italiana in corso a Bisceglie in Puglia. "L'obiettivo della nostra startup -racconta ad Adnkronos/Labitalia, Giuseppe Cela, fondatore di StrategiX- è quello di realizzare un business plan in modo rapido e con dati sufficientemente accurati, per poter permettere ad aziende e startup di ottenere i finanziamenti a cui ambiscono nei loro obiettivi aziendali". StrategiX si basa su una "piattaforma online, che ti permette di registrarti, pagare un abbonamento e attraverso delle domande che il software ti fa, puoi compilare e ottenere dei risultati. Partiamo dall'analisi di mercato per poi sviluppare tutti gli obiettivi strategici e andare poi a finire nei piani finanziari", sottolinea Cela. L'intelligenza artificiale al servizio delle imprese. "L'IA al momento è centrale nella nostra startup. Al momento su OpenAI che è una delle piattaforme più utilizzate al momento, ma abbiamo in programma di sviluppare una nostra intelligenza artificiale interna, per poi 'caricarla' sul nostro software. Ciò potenzierà sicuramente i risultati", conclude. Dai business plan delle aziende alla fruizione di contenuti editoriali, con la startup pugliese Cartook. "La nostra idea come obiettivo principale è quello di arricchire l'esperienza di fruizione di contenuti editoriali, in particolar modo quello di libri e lo facciamo tramite un software innovativo che abbiamo realizzato noi in house, che permette agli utenti di creare degli avatar e di conseguenza personalizzare delle storie e generare un'unica copia al mondo della propria storia", spiegano ad Adnkronos/Labitalia Davide Altobello e Sergio Tranchino della startup. "Abbiamo già prodotto oltre 2000 libri, l'idea di Cartook è quella di trasformare il digitale in un prodotto fisico come un libro", spiegano. E Digithon24 può "essere sicuramente una vetrina importante innanzitutto per presentare la nostra realtà che ha avuto il suo primo periodo di test sul mercato e quindi ha bisogno di espandersi e una competition come questa è un ambiente positivo anche per confrontarsi con i nostri pari, chiamiamoli così, per avere opinioni e scambiare informazioni, questo sicuramente. E poi eventualmente avere dei riscontri da parte di eventuali coach o investitori che possano anche loro dare un contributo nei confronti della nostra azienda", concludono. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Settembre 2024