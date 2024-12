Stare insieme collaborando: a Orsara i laboratori creativi per ragazzi e bambini

Recuperare il senso più autentico del Natale, quello di stare insieme, di ritrovarsi, attraverso una serie di laboratori in cui imparare cose nuove divertendosi, collaborando e staccando gli occhi dallo smartphone per realizzare, ascoltare, creare. È questo l’obiettivo di “Laboratori benessere in comune”, una serie di 11 iniziative laboratoriali destinate a bambini, ragazzi, giovani e giovanissimi che, guidati da personale esperto, sperimentano le proprie abilità con la musica, la manualità e la fantasia, ma anche attraverso lo sport e il teatro. La partecipazione ai laboratori è gratuita, basta prenotare contattando il 347.2355349. L’iniziativa è finanziata Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cofinanziata dal Comune di Orsara di Puglia. I primi due laboratori di “Musicrescendo”, destinati ai bambini e alle bambine con età compresa fra i 3 e i 6 anni, si sono svolti il 30 novembre e il 7 dicembre. Il prossimo laboratorio, che ha come tema “Golosi lecca lecca”, si svolgerà in aula consiliare il 12 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 e anch’esso si rivolgerà a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Il 14 dicembre, sempre per la stessa fascia d’età, nella Biblioteca di Comunità (ore 16-18) sarà nuovamente protagonista il mondo delle note con “Musicrescendo”. Il 17 dicembre, in aula consiliare, sono previsti due laboratori per la fascia d’età 7-10 anni: il primo, dalle 17.30 alle 18.30, è incentrato su “Balsamiel labbra”, il secondo dalle 18.30 alle 19.30 sulle “Candele natalizie”. Il 19 dicembre, per ragazze e ragazzi dai 10 ai 16 anni, in aula consiliare sarà di scena “Gioielliamo”. Il 21 dicembre, questa volta nella Biblioteca di Comunità, due iniziative: la prima alle 10 è intitolata “Il piccolo principe incontra Babbo Natale (fascia d’età 6-13 anni); la seconda, dalle 16 alle 23, è rivolta a ragazze e ragazzi dai 13 ai 16 anni chiamati a inventarsi quali “Producer dal basso”. Il 23 dicembre, due iniziative nella palestra dell’istituto scolastico comprensivo con Educafiabe e attività sportiva. Il 27 dicembre, le ultime due iniziative dedicate al Teatro delle Marionette.



Pubblicato il 11 Dicembre 2024