Star Fox debutta su Switch 2 a giugno

(Adnkronos) – Dopo l'apparizione cinematografica nel lungometraggio di Super Mario Galaxy, Fox McCloud si appresta a tornare protagonista nel settore videoludico con un titolo dedicato alla nuova console di casa Nintendo. Durante l'ultimo appuntamento con il Nintendo Direct, la casa di Kyoto ha confermato che Star Fox, un remake profondo dell'originale Lylat Wars per Nintendo 64, sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal prossimo 25 giugno. Il progetto si presenta come una ricostruzione integrale del classico del 1997, caratterizzata da un comparto tecnico aggiornato alle prestazioni del nuovo hardware e da una struttura narrativa arricchita da filmati d'intermezzo dettagliati, dialoghi interamente doppiati e una colonna sonora orchestrale. La trama vede nuovamente la squadra Star Fox impegnata nel contrastare le mire espansionistiche dello scienziato Andross attraverso il sistema stellare Lylat. I giocatori riprenderanno il controllo dell'Arwing esplorando ambientazioni storiche come il vibrante mondo di Corneria o i desolati oceani di Zoness, ora ricostruiti con un livello di dettaglio superiore. La struttura dell'esperienza mantiene la tradizionale progressione a bivi, permettendo di scoprire percorsi alternativi e missioni inedite in base agli obiettivi raggiunti e ai nemici abbattuti durante il volo, garantendo così un'elevata rigiocabilità per chi intende sbloccare le medaglie necessarie per accedere al livello di difficoltà massimo. Oltre alla campagna principale, il titolo introduce una modalità sfida per testare le abilità di pilotaggio su obiettivi specifici e un comparto multiplayer denominato Battaglia, che supporta scontri a squadre quattro contro quattro sia in locale che online. Tra le innovazioni tecniche di questa edizione spicca l'integrazione dei nuovi Joy-Con 2, che permettono di passare a un sistema di puntamento simile a quello di un mouse per una mira più intuitiva, offrendo anche la possibilità di gestire separatamente pilotaggio e artiglieria in cooperativa locale. L'esperienza viene completata da funzionalità sociali avanzate tramite GameChat 2, che includono avatar interattivi in realtà aumentata capaci di replicare le espressioni del giocatore in tempo reale durante le sessioni di gioco condivise.

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Pubblicato il 7 Maggio 2026