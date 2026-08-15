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Stano vince l’oro e celebra… One Piece

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(Adnkronos) –
Alberto Stano esulta… alla One Piece. Oggi, sabato 15 agosto, l'atleta azzurro ha conquistato l'oro agli Europei di atletica di Birmingham, trionfando in 2h56:49 e firmando un nuovo record europeo. Un risultato storico per Stano e per l'Italia, che si conferma al vertice della disciplina e assoluta protagonista nella rassegna continentale di scena in Inghilterra. Per festeggiare l'oro, Stano ha deciso di celebrare, come spesso capita negli ultimi tempi, uno degli anime più popolari al mondo: One Piece. L'atleta azzurro dopo il traguardo ha indossato un cappello di paglia, proprio come quello di Luffy, e ricreato una celebre mossa del protagonista, diventando rapidamente virale sui social.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Agosto 2026

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