Standardizzazione dei processi costruttivi off-site e metriche di sostenibilità nella rigenerazione urbana

(Adnkronos) – Nel quadro dell'esame parlamentare del Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, l'audizione del Green Building Council Italia presso la VIII Commissione della Camera dei Deputati ha posto l'accento sulla necessità di superare i metodi edilizi tradizionali in favore di processi standardizzati. L'adozione dei cosiddetti Modern Methods of Construction (MMC) e l'implementazione di sistemi di fabbricazione off-site, dove i componenti strutturali vengono realizzati in stabilimenti controllati e successivamente assemblati in cantiere, rappresentano le direttrici tecnologiche principali per ridurre i tempi di esecuzione, contenere i costi di produzione e minimizzare l'impronta carbonica dei nuovi insediamenti. L'approccio ingegneristico promosso da GBC Italia mira a trasformare l'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di criteri misurabili e verificabili, capaci di attrarre capitali pubblici e privati verso la rigenerazione del patrimonio immobiliare. In quest'ottica, la differenziazione tecnica tra edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata diventa strategica per intercettare la domanda della fascia media urbana, composta da giovani lavoratori e studenti universitari. Sotto il profilo tecnologico, l'integrazione di questi modelli abitativi richiede l'adozione di protocolli energetico-ambientali scientifici, che non si limitino a valutare il mero isolamento termico, ma analizzino in modo olistico il miglioramento sismico delle strutture, la resilienza urbana di fronte agli eventi climatici estremi e il contenimento del consumo di suolo attraverso il recupero volumetrico delle aree dismesse. La proposta metodologica presentata in Commissione prevede l'inserimento di meccanismi di premialità tecnica nei futuri bandi attuativi, subordinando i finanziamenti all'effettivo raggiungimento di standard prestazionali certificati. Fabrizio Capaccioli, Presidente di GBC Italia, ha chiarito l'orientamento strategico dell'associazione dichiara: “In questa fase storica è necessario superare una visione esclusivamente quantitativa dell’abitare e costruire invece modelli che integrino sostenibilità ambientale, accessibilità economica e qualità sociale. Il Piano Casa può diventare un acceleratore di rigenerazione urbana, innovazione industriale e inclusione sociale, ma occorre garantire strumenti stabili, misurabili e replicabili nel tempo”. Questa impostazione richiede un quadro normativo univoco e semplificato, che estenda i benefici della snellezza burocratica oltre la scala dei grandi investimenti, uniformando le procedure per l'intera filiera produttiva.

La digitalizzazione e l'automazione dei processi costruttivi trovano un punto di convergenza nell'adozione di modelli avanzati di housing management, capaci di monitorare i consumi energetici e l'efficienza degli impianti nel lungo periodo. Il coordinamento tra i nuovi flussi di finanziamento, come il Fondo Housing Coesione, e le infrastrutture finanziarie esistenti punta a ottimizzare la resa degli investimenti sulla base di dati empirici. Capaccioli ha concluso l'intervento in sede istituzionale evidenziando come: “L’innovazione costruttiva e la sostenibilità devono diventare elementi centrali delle politiche abitative. Per questo abbiamo proposto di introdurre nei futuri bandi e meccanismi attuativi premialità specifiche per gli interventi che adottano protocolli energetico-ambientali certificati e soluzioni industrializzate, capaci di garantire prestazioni verificabili, riduzione dei rischi e maggiore attrattività per gli investimenti pubblici e privati”. La standardizzazione dei componenti e la tracciabilità delle prestazioni si confermano, dunque, come i vettori determinanti per la modernizzazione della filiera edile continentale.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026