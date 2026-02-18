Stalking contro Bassetti, 5 condanne a Genova: la sentenza

(Adnkronos) –

Cinque condanne per stalking ai danni di Matteo Bassetti. La Corte d'Appello di Genova ha confermato le condanne inflitte in primo grado, con rito abbreviato, a cinque imputati accusati di stalking di gruppo ai danni del direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino. A darne notizia è stato lo stesso medico con un post sui social, in cui ha spiegato di aver appreso dal proprio legale della decisione dei giudici di secondo grado. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra settembre e novembre 2021. Secondo l'impianto accusatorio, gli imputati – riconducibili all’area no vax – avrebbero messo in atto una condotta persecutoria reiterata attraverso canali telematici, configurata come stalking di gruppo. Altri due indagati avevano in precedenza patteggiato la pena, mentre ulteriori posizioni risultano ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Nel commentare la sentenza, il medico ha parlato di "stillicidio telematico" che avrebbe inciso profondamente sulla sua vita privata e su quella della famiglia. Il medico ha inoltre ringraziato la Digos della Questura di Genova, allora diretta da Riccardo Perisi, e la procura della Repubblica per l’attività investigativa e per aver sostenuto l'impostazione accusatoria.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Febbraio 2026