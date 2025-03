Stalking a Manuel Bortuzzo, chiesti un anno e quattro mesi per Lucrezia Selassiè

(Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto una condanna a un anno e 4 mesi per Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa etiope, accusata di stalking ai danni Manuel Bortuzzo. Secondo l’accusa, la donna avrebbe perseguitato il campione di nuoto paralimpico fino a minacciarlo di morte. La relazione fra i due era iniziata durante il reality del Grande Fratello vip e finita poco dopo. La 26enne però non ha accettato la conclusione del rapporto iniziando ad avere atteggiamenti vessatori e aggressivi verso Bortuzzo che l’ha denunciata per atti persecutori: per questo la ragazza è stata sottoposta a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Secondo quanto scritto dai pm capitolini nel capo di imputazione, la ragazza ha procurato al suo ex "uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione". La sentenza è attesa per il prossimo 3 aprile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Marzo 2025