Attualità

“Stai bene?”, la Top Gun americana precipita in Kuwait e viene soccorsa

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tre caccia degli Stati Uniti sono precipitati in Kuwait, probabilmente abbattuti da fuoco amico. Gli equipaggi degli aerei si sono salvati lanciandosi con il paracadute. Un video che rimbalza sui social mostra una pilota soccorsa da un civile. "Stai bene? Hai bisogno di qualcosa?", chiede l'uomo. La top gun apparentemente non ha nessun problema e, nella breve conversazione, rassicura il soccorritore. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Innovazione, Edge Cloud Computing: al via sperimentazioni per migliorare servizi digitali

1 ora fa

Turismo, FH55 Hotels tra le 1.000 aziende europee a più alta crescita secondo il Financial Times

1 ora fa

Mense scolastiche, roadmap antispreco tra digitale e nuovi criteri negli appalti

1 ora fa

Trump e il collo arrossato, la spiegazione della Casa Bianca: “Colpa di una crema”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio