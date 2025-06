Stadio pieno, Messi ‘tornato’ meme e… Trezeguet: com’è andato il debutto del Mondiale per Club

(Adnkronos) – Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno ha debuttato il nuovo Mondiale per Club, con la partita inaugurale tra l'Inter Miami di Leo Messi e gli egiziani dell'Al Ahly. Una sfida iniziata con un pirotecnico spettacolo e lo stadio pieno (contro le previsioni della vigilia, che negli ultimi giorni parlavano di biglietti svenduti per riempire le tribune ed evitare subito l'impressione di un flop). Il campo ha poi raccontato uno scialbo 0-0, con le squadre che si sono divise i compiti. Dominio africano nei primi 45 minuti, con tanto di rigore sbagliato da Trezeguet (o meglio, parato dal portiere degli americani Ustari, uno dei tanti argentini del gruppo). E ripresa tutta degli americani, vicini più volte alla rete del vantaggio. La curiosità è che, nel corso della partita tra Inter Miami e Al Ahly, Leo Messi è stato protagonista al di là delle giocate, riproponendo il celebre gesto fatto qualche anno fa in una partita di Champions tra Barcellona e Juve. Quella sera, era la primavera 2017, il fuoriclasse argentino venne inquadrato nel tentativo di portare la mano semichiusa all'altezza della spalla, riproponendo forse il gesto italiano più famoso. Quello con cui tanti stranieri imitano proprio i nativi della penisola, che sta a indicare una sorta di "Ma che fai? Ma che dici?". Un gesto, quello di Messi, resistito fino a oggi come una delle basi meme più utilizzate nel mondo dei social. E ora riproposto dalla Pulce in mondovisione, durante la gara inaugurale del nuovo Mondiale per Club organizzato dalla Fifa. Un altro po' di italianità in America. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Giugno 2025