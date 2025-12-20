SS 16, Anas annuncia interventi sul manto stradale: lavori previsti a inizio 2026

Interventi di manutenzione straordinaria sul manto stradale della SS 16, nel tratto compreso tra Foggia e Cerignola, sono stati programmati da Anas per la fine di gennaio 2026. Lo ha comunicato la società al Comune di Foggia, accogliendo le richieste avanzate dall’amministrazione comunale a seguito delle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini.Negli ultimi mesi, infatti, diversi tratti dell’arteria si sono presentati in condizioni di forte deterioramento, con problemi di percorribilità che hanno generato situazioni di potenziale pericolo. In particolare, la presenza di avvallamenti e parti ammalorate avrebbe costretto soprattutto i mezzi pesanti a manovre anomale per evitare le zone più compromesse della carreggiata, aumentando i rischi per la sicurezza stradale.Dopo una serie di interlocuzioni con Anas, l’ente gestore ha assicurato l’avvio di interventi manutentivi definiti “risolutivi”, finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla piena fruibilità della strada.Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo. «Ringrazio Anas, e in particolare il direttore Francesco Ruocco, per l’attenzione dimostrata verso le istanze del territorio e per la rapidità con cui si è dato seguito alle nostre segnalazioni», ha dichiarato. «La statale 16 rappresenta un asse strategico per la mobilità, l’economia e la sicurezza di migliaia di cittadini. La disponibilità all’ascolto e la concretezza degli interventi programmati vanno nella direzione di una collaborazione efficace tra enti, nell’interesse esclusivo della comunità».L’amministrazione comunale ha annunciato che seguirà da vicino l’evoluzione degli interventi nelle prossime settimane, mantenendo un confronto costante con Anas per garantire che la sicurezza degli utenti della strada resti una priorità condivisa.



Pubblicato il 20 Dicembre 2025