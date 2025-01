Squid Game 3, spoilerata la data di uscita: tutto quello che sappiamo

(Adnkronos) –

Squid Game avrà una terza stagione e la data di uscita è già stata svelata (per errore). Dopo il successo della seconda stagione, arrivata sugli schermi il 26 dicembre 2024, Netflix ha già annunciato la terza stagione e arriverà nel 2025. Netflix ha rilasciato un breve trailer, pubblicato inizialmente dall’account YouTube di Netflix Corea (cancellato poco dopo) in cui si leggeva la data di rilascio della terza stagione: “Guarda Squid Game 3 solo su Netflix a partire dal 27 giugno 2025”. La data non è stata resa ufficiale, ma è certo che la terza stagione arriverà in questo 2025. Inoltre, nel poster ufficiale è stata rivelata la nuova bambola, questa volta al maschile e il nome è Chul-su. La seconda stagione di Squid Game, il fenomeno globale targato Netflix che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, è arrivata sugli schermi il 26 dicembre 2024. Tre anni dopo la scioccante vittoria del giocatore numero 456, Seong Gi-hun, ci ritroviamo catapultati nuovamente nell'arena dei giochi mortali, dove la posta in gioco è ancora una volta la vita. Squid Game 2 riprende la narrazione tre anni dopo gli eventi della prima stagione. Gi-hun, pur avendo vinto l'ambito montepremi di 4,56 miliardi di Won, si rende conto che la sua vita non è cambiata. Anzi, il peso della vittoria e il ricordo degli orrori vissuti lo tormentano senza sosta. Decide così di tornare nell'arena, non più come giocatore, ma come vendicatore, con l'obiettivo di entrare nuovamente nel gioco e distruggerlo dall'interno, smascherando i suoi creatori e organizzatori. Nel suo percorso, Gi-hun si troverà faccia a faccia con il Reclutatore, il misterioso uomo che adesca i giocatori disperati nella metropolitana. La seconda stagione introduce nuovi personaggi che si uniscono al cast originale in una serie di sfide ancora più crudeli e spietate. Tra questi troviamo Park Gyu-young, Jo Yu-ri e Kang Ae-sim. L'ambientazione, un'isola immaginifica nella Corea del Sud, contribuisce a creare un'atmosfera claustrofobica e surreale, dove la speranza di sopravvivenza si affievolisce a ogni passo. Nonostante la brutalità dei giochi, la seconda stagione introduce anche elementi di umorismo che mancavano nella prima, aggiungendo un nuovo livello di complessità alla narrazione. L'attesa per la seconda stagione di Squid Game era altissima: alcuni spettatori si sono dichiarati entusiasti, lodando la trama avvincente, i colpi di scena e la capacità della serie di affrontare temi sociali importanti come la disuguaglianza economica e la competizione sfrenata. Dall'analisi di recensioni e commenti sui social media, emerge un'ampia gamma di opinioni, che vanno dall'entusiasmo sfrenato alla delusione totale. Squid Game aveva colpito nel segno grazie alla sua originalità, alla crudezza delle immagini e alla capacità di tenere lo spettatore con il fiato sospeso fino all'ultimo episodio. La seconda stagione, pur mantenendo un alto livello di tensione e spettacolarità, sembra aver perso parte di quell'effetto sorpresa che aveva caratterizzato il suo predecessore. Il ritorno di personaggi come Gi-hun e il Front Man ha sicuramente generato aspettative, ma la loro evoluzione narrativa non ha convinto tutti. Hwang Dong-hyuk, il creatore della serie, ha ammesso di non essersi aspettato un successo così clamoroso con la prima stagione. La pressione per replicare il successo è stata sicuramente elevata, e forse questo ha influito sulla realizzazione della seconda stagione. Inoltre, la seconda stagione sembra perdere parte della carica di critica sociale che aveva caratterizzato la prima. Mentre la prima stagione offriva una riflessione sulla disuguaglianza e la disperazione economica, la seconda si concentra maggiormente sulle dinamiche psicologiche dei personaggi e sulla natura stessa del gioco. I personaggi, sia quelli vecchi che quelli nuovi, sono ben caratterizzati, ma forse non riescono a raggiungere la stessa profondità psicologica dei protagonisti della prima stagione. La regia di Hwang Dong-hyuk rimane impeccabile, con un uso sapiente della suspense e delle immagini forti.

Pubblicato il 3 Gennaio 2025