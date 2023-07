Squalifica Mourinho, Uefa respinge ricorso della Roma

(Adnkronos) – La Uefa ha respinto il ricorso della Roma per la squalifica del tecnico giallorosso Josè Mourinho dopo le offese all'arbitro Taylor al termine della finale di Europa League con il Siviglia. In merito alla gara "Uefa Europa League 2022/2023, Sevilla FC vs AS Roma (1:1) 31.05.2023. Il ricorso proposto dall'AS Roma è rigettato. Di conseguenza, si conferma la decisione dell'Organo di controllo, etica e disciplina della UEFA del 21 giugno 2023", recita la Uefa. Sono dunque confermate, tra le altre cose, le quattro giornate di squalifica per Mourinho in gare europee "per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Luglio 2023