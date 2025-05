Sprint Gp Miami, incidente per Leclerc prima del via: Ferrari ko – Video

(Adnkronos) – Charles Leclerc si schianta contro il muro prima della gara Sprint del Gp di Miami. Il pilota monegasco della Ferrari, sul tracciato bagnato per la pioggia battente, perde il controllo della monoposto che finisce contro il muretto. Leclerc non prenderà parte alla gara breve in programma oggi. Il team cercherà di riparare la monoposto in tempo per le qualifiche. La pioggia penalizza la visibilità in pista e l'inizio della Sprint slitta. I piloti attendono un miglioramento delle condizioni meteo per correre in condizioni di sufficiente sicurezza. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Maggio 2025