Spreco alimentare, vademecum per organizzare il frigorifero

(Adnkronos) – Conservare al meglio i cibi maggiormente deperibili, soprattutto con le alte temperature estive, grazie ad una corretta gestione del frigorifero. Too Good To Go, marketplace mondiale per le eccedenze alimentari, ha stilato una serie di consigli utili per organizzare correttamente il frigorifero ed evitare che il cibo venga gettato via prima del tempo. AD OGNI ALIMENTO IL SUO RIPIANO – Grazie ad una buona organizzazione il frigorifero può diventare il migliore alleato durante i mesi più caldi, facendo sì che gli alimenti si conservino più a lungo. Ecco alcune regole utili su come organizzare al meglio lo spazio al suo interno e sulla posizione dei singoli cibi nelle zone più adatte alla loro corretta conservazione. – Lo scaffale superiore, l’area meno fredda: l'area del frigorifero superiore è quella che emana meno freddo. Qui vanno posizionati yogurt, formaggi, insaccati e cibi confezionati o già cotti: questo scaffale ha la temperatura giusta per conservarli correttamente ed evitare che vengano sottoposti a temperature troppo basse, che rischiano di rovinare l’aroma e il gusto. – Mensole inferiori, perfette per i prodotti freschi: in questa zona del frigorifero la temperatura è più bassa rispetto a quella appena sopra, il che la rende ideale per i prodotti freschi, come carne o pesce, e con una data di consumo ravvicinata. – Cassetti inferiori, lo spazio ideale per frutta e verdura: questa è la parte del frigorifero che si raffredda di più e per questo motivo è lo spazio ideale da destinare a frutta e verdura. Sono tra gli alimenti che maggiormente vengono sprecati nelle nostre case, proprio a causa di una conservazione errata. Si tratta infatti di prodotti che, se non mantenuti alla giusta temperatura, rischiano di maturare e deperire molto velocemente. – E la porta? È l’area più soggetta a infiltrazioni di calore: gli scompartimenti al suo interno hanno tendenzialmente una temperatura che si aggira tra i 5° e i 10° gradi. Sono quindi spazi ideali per la conservazione di quegli alimenti che hanno bisogno solo di una leggera refrigerazione come acqua, bibite, uova, salse e marmellate. I CONSIGLI PER UN’ESTATE ZERO WASTE – Too Good To Go ha individuato dei piccoli consigli in più per evitare che durante i mesi estivi il cibo venga sprecato: fare attenzione a non sovraccaricare il frigorifero, che deve essere pulito frequentemente; conservare il cibo in appositi involucri o contenitori; posizionare gli alimenti più vicini alla loro data di scadenza nella prima fila, in modo da consumarli il prima possibile; organizzare il freezer e mantenerlo a una temperatura di -18ºC, segnando le date di congelamento. “Avere un frigorifero ben organizzato può essere un ottimo punto di partenza per conservare meglio il cibo ed evitare che venga sprecato. L’estate è, infatti, una stagione in cui si registra un aumento notevole della quantità di cibo che viene buttato proprio a causa dell’esposizione ad alte temperature. Questo è spesso dovuto ad una conservazione errata degli alimenti, ma basterebbero poche attenzioni e accorgimenti per contenere o evitare questo problema”, commenta il team di Too Good To Go, che quotidianamente offre sui canali social della App consigli e utili indicazioni su come combattere lo spreco alimentare con gesti semplici e facilmente applicabili. —sostenibilita/lifestylewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Agosto 2023