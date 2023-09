Spreco alimentare, ‘Sempre buoni’: la soluzione online di Parmalat e Deliverti

(Adnkronos) – Lo spreco alimentare è ancora un problema irrisolto. In Italia, nel 2022, sono andate perse 4,2 milioni di tonnellate di cibo, per un valore complessivo di 9,3 miliardi di euro, secondo lo studio condotto da Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability. Ancora troppo, anche se i dati sono più confortanti rispetto all’anno precedente, considerando che il dimezzamento a livello globale dello spreco alimentare è uno degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Per contribuire a ridurlo, Parmalat ha lanciato ‘Sempre Buoni’, una funzionalità pensata per i consumatori dello shop online del marchio che permette di combattere lo spreco di prodotti alimentari e offrire prezzi più convenienti. L’iniziativa è legata all’accordo con Deliverti, agenzia specializzata in e-commerce e gestione di shop online fondata da Fabio Scalet e Giulio Cupini nel 2016, che ha realizzato il sito dell’azienda del gruppo Lactalis. I consumatori, grazie a ‘Sempre buoni’, possono accedere a una carrellata di prodotti con una scadenza di almeno 30 giorni di vita. Gli stessi prodotti sono proposti scontati fino al 60%. Il beneficio è evidente: c’è la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità (che la Gdo non prenderebbe in considerazione per la scadenza troppo ravvicinata) a prezzi contenuti, evitando che restino poi inutilizzati. L'aprofondimento integrale su SostenibileOggi.it

Pubblicato il 1 Settembre 2023