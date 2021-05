“Spotlight on Women”, tre grandi artiste sul palco per cantare la libertà delle donne

Tre talentuose vocalist e performersul palco per rivendicare attraverso la musica il diritto alla libertà di essere, di realizzare i desideri più intimi, di coltivare le più profonde passioni, di perseguire idee ed obiettivi senza curarsi dell’altrui giudizio. Per cantare la voglia di percorrere la propria strada, inseguendo senza ostacoli lemeravigliose aspirazioni del caleidoscopico “orizzonte donna”. Contro ogni forma di ipocrisia, di violenza, di vessazione o discriminazione insita nei costumi e nelle convenzioni sociali.Uno spettacolo che parla dritto al cuore di emancipazione femminile, alternando momenti più seri e drammatici ad altri molto briosi e giocosi. Tratteggiando, così, tutte le pieghe dell’anima che alberga nel mondo delle donne.

Questo e molto altro è “Spotlight on Women”, lo spettacolo musicale prodotto da Crew Slup, per la regia diPaolo Citroe la firma autoriale diSilvia Di Stefano, che andrà in scena i prossimi 29 e 30 maggio al Teatro del Fuoco di Foggia.

A calcare il palco insieme alla romana Di Stefano– che nella sua carriera artistica vanta proficue collaborazioni con artisti del calibro di Lena Biolcati, Paolo Ruffini e con i grandi e compianti maestri Stefano D’Orazio dei Pooh e Manuel Frattini, istrione del musical italiano e internazionale – altre due cantanti e performer d’eccezione, e cioè Miriam Stranieri(tra le colonne portanti della Crew Slup e dell’Accademia Musical Art, vincitrice del Solarolo music festival ideato dal padre di Laura Pausini, semifinalista a Castrocaro e già partner artistica di Dodi Battaglia, Fiordaliso ed Eugenio Finardi) e Ylenia Albanese, cantante jazz attualmente all’opera nella “Italiani in Swing” band, ma scoperta e portata al successo da Teddy Reno e Rita Pavone, con cui firma un contratto per la storica etichetta discografica Ricordi, nonché già vincitrice del Festival Premio Mia Martini e organizzatrice della tanto amata rassegna foggiana per band emergenti “Spazio Giovani”, di scena dal 2001 al 2007.

Insomma un cast d’eccezione tutto al femminile accompagnato al pianoforte da un’altra eccellenza del nostro territorio, il maestro Gerry Ruotolo (turnista di Shel Shapiro, Oro, Gianni Belleno dei New Trolls e Iva Zanicchi) che per “Spotlight on Women” ha curato arrangiamenti freschi e attuali cuciti su misura intorno alla personalità artistica delle tre performer e pensati nel dettaglio anche in funzione delle parti recitate. Per un repertorioche racconta il mondo delle donne abbracciando i più profondi ed emozionanti successi della musica italiana ed internazionale: da “Natural Woman”, brano di Gerry Goffin e Carol King interpretato dalla grande Aretha Franklin, passando per “Donna” di Mia Martini e “Bocca di Rosa” di Fabrizio De Andrè, solo per citarne alcuni.

Uno spettacolo fatto di impegno sociale– ispirandosi a “Spotlight iniziative”, partnership globale pluriennale tra Organizzazione delle Nazioni Unite, e Unione Europea, finalizzata al contrasto di ogni forma di violenza perpetrata ai danni del genere femminile – ma anche di tanta leggerezza, con l’intento di tornare a regalare al pubblico le impagabili emozioni di un bel recital dal vivo, rigorosamente in presenza.

Condividi sui Social!