Spotify down, la piattaforma musicale non funziona oggi: cosa succede

(Adnkronos) – Spotify down oggi, lunedì 15 dicembre. Le segnalazioni degli utenti indicano che il servizio di streaming musicale online non funziona non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo e riguardano prevalentemente l'App ma anche il sito, secondo quanto si legge su downdetector.it  Le segnalazioni nel nostro Paese sono migliaia, da molti capoluoghi, da Nord a Sud, a partire dalle 15 circa. C'è chi scrive di essere riuscito a malapena a entrare nell'account, chi invece che l'interfaccia è in continuo caricamento e a chi non funziona la ricerca.  In un post su X, Spotify ha dichiarato: “Siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando!”. 
Pubblicato il 15 Dicembre 2025

