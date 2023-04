Sporting-Juve, dove vederla in tv e in streaming

(Adnkronos) – Si gioca oggi, giovedì 20 aprile, Sporting-Juventus per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Allegri, che si presenta in Portogallo forte della vittoria dell'andata, scende in campo allo stadio Alvalade. Il match sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). E in streaming su Dazn, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2023