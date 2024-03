Sportello legale gratuito per vittime di violenza: l’iniziativa Das-Gruppo Generali e Fondazione Libellula

(Adnkronos) – Prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso una promozione di una cultura inclusiva. Questo è l’assunto alla base della partnership tra Das, la compagnia del Gruppo Generali specializzata nella tutela Legale, e la Fondazione Libellula. Per tutto il mese di marzo, DasPerTe è la soluzione progettata dalle due realtà e volta a tutelare tutti i nuclei familiari, con un prezzo dedicato per le donne. Lo scopo è quello di attivare delle azioni concrete per prevenire e contrastare la violenza sulle donne, oltre che per promuovere una cultura inclusiva all'interno dell’azienda e sensibilizzare sul tema della parità di genere. Per mettere a disposizione il proprio know-how e dare un contributo concreto alle donne beneficiarie di Fondazione Libellula, realtà nata nel 2020 con lo scopo di agire su un piano culturale per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione di genere, DAS ha attivato a partire dal mese di marzo uno sportello legale gratuito. La Compagnia ha messo a disposizione tale servizio che sarà rivolto alle donne che avranno necessità di confrontarsi rispetto a situazioni di disagio o discriminazione, nella vita privata così come nei luoghi di lavoro. Conoscere la normativa vigente consentirà di ottenere un consiglio esperto su come tutelare i propri diritti. Consapevolezza vuol dire anche potere di scelta. Ed è su questa linea di principio che si è espresso Samuele Marconcini, General Manager di DAS: “I principi di diversità, equità ed inclusione sono pilastri fondamentali della cultura aziendale di DAS, punto di riferimento nel panorama italiano della tutela legale. Siamo entusiasti di collaborare quest'anno con la Fondazione Libellula, che si distingue da sempre nella battaglia contro la violenza di genere. Nell'ambito dei nostri progetti sociali e delle iniziative sul territorio, DAS si impegna attivamente a proteggere e valorizzare le donne, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella società e che troppo spesso ancora non ricevono la giusta valorizzazione e tutela”. DAS, inoltre, sostiene un’ulteriore iniziativa a tutela delle donne. Per tutto il mese di marzo, infatti, la Compagnia ha deciso di concedere a tutte le donne che decideranno di sottoscrivere la polizza DASperTE uno sconto del 20%, sempre nell’ottica di essere al loro fianco contro ogni forma di discriminazione che possano subire in ambito familiare, sociale e lavorativo. Si tratta di una soluzione assicurativa lanciata nel maggio 2023 dedicata a tutti i nuclei familiari, compresi i single e le famiglie che si prendono cura di parenti anziani, che mira a provvedere a tutte le esigenze legali in caso di necessità: dalla consulenza legale telefonica al servizio Truescreen per dare valore legale e certificare le prove raccolte digitalmente, dall’assistenza psicologica in caso di episodi di cyberstalking e cyberbullismo al supporto di un avvocato nel caso di ex coniuge inadempiente rispetto agli alimenti mensili dovuti passando per il servizio “parenting”, l’applicazione che consente di gestire più serenamente la relazione con l’altro genitore relativamente agli impegni, le autorizzazioni e le spese riguardanti i figli. —sostenibilita/csrwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Marzo 2024