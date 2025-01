Sport, Quintieri: “Nel 2023 investimenti hanno superato 1 miliardo di euro”

(Adnkronos) – "Il Rapporto Sport intende inquadrare la situazione del mercato, individuando opportunità e criticità per valorizzare il contributo dell'attività sportiva alla crescita del Paese. Lo Sport è una filiera economica di cruciale importanza che contribuisce in maniera determinante all'economia italiana anche in termini di ricadute, indotto e posti di lavoro. L'aumento del contributo al Pel del +12,6% conferma la grande attenzione che Enti Territoriali e imprese stanno riponendo verso il settore sportivo: nel 2023 gli investimenti nello Sport hanno superato la cifra di 1 miliardo di euro". Lo ha detto il Presidente di ICSC, Beniamino Quintieri. "A distanza di un anno, migliorano anche i dati relativi all'occupazione e quelli della sedentarietà: l'azione congiunta delle istituzioni sportive sta favorendo la nascita di una società più attiva e in movimento", ha concluso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2025