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Sport Illumina, Simone Bolelli: “”Nuovo spazio di tennis e non solo bella opportunità per i giovani

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“Questo nuovo spazio rappresenta una bella opportunità per i giovani torinesi – Simone Bolelli, il campione di tennis impegnato in questi giorni nelle ATP Finals in doppio con Andrea Vavassori, è intervenuto all’inaugurazione a Torino del nuovo playground di Sport Illumina –  Lo sport è fondamentale fin da piccoli, perché permette di crescere in un ambiente sano, divertirsi, fare nuove amicizie e condividere esperienze”.


Pubblicato il 14 Novembre 2026

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