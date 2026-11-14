Sport Illumina, Simone Bolelli: “”Nuovo spazio di tennis e non solo bella opportunità per i giovani

“Questo nuovo spazio rappresenta una bella opportunità per i giovani torinesi – Simone Bolelli, il campione di tennis impegnato in questi giorni nelle ATP Finals in doppio con Andrea Vavassori, è intervenuto all’inaugurazione a Torino del nuovo playground di Sport Illumina – Lo sport è fondamentale fin da piccoli, perché permette di crescere in un ambiente sano, divertirsi, fare nuove amicizie e condividere esperienze”.



Pubblicato il 14 Novembre 2026