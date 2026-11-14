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Sport Illumina, Pozzi (Ministero Sport e Giovani): “”Restituiamo ai cittadini spazi per socialità,

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“Restituiamo alla cittadinanza uno spazio dedicato allo sport, alla socialità e all’inclusione – Mario Pozzi, capo segreteria tecnica Ministro per lo sport e giovani, così commenta l’inaugurazione a Torino del nuovo spazio di Sport Illumina, progetto di Sport e Salute promosso proprio dal Ministro Abodi – Un playground che assume un significato particolare durante le ATP Finals, essendo il primo a vocazione tennistica. Sport Illumina nasce per rigenerare gli spazi urbani, renderli accessibili e offrire ai giovani nuove opportunità di praticare sport e stare insieme”.


Pubblicato il 14 Novembre 2026

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