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Sport Illumina, Galanda (legend Sport e Salute): “”Nuovi playground per investire nel futuro dei più

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“Partecipare a questo progetto è motivo di soddisfazione e orgoglio – così Giacomo ‘Jack’ Galanda, campione di basket e legend ufficiale di Sport e Salute, intervenendo all’inaugurazione a Torino del nuovo spazio di Sport e Salute – Vedere spazi così belli, colorati e attrezzati significa investire nel futuro dei ragazzi e, magari, dei campioni di domani. Questi playground permettono di avvicinarsi a diverse discipline, dal tennis al calcio, dal calisthenics al parkour. Oggi siamo a Torino, ma il progetto coinvolgerà spazi in tutta Italia”.


Pubblicato il 14 Novembre 2026

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