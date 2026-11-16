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‘Sport Illumina’, a Torino un nuovo spazio per i giovani e la socialità

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Dai campi delle Nitto Atp Finals ai quartieri, dai grandi campioni a chi sogna di diventarlo. A Torino il tennis cambia prospettiva e diventa un’opportunità per tutti. È stato inaugurato sabato 14 novembre, in Corso Cadore 8, il nuovo spazio di Sport Illumina, il progetto di Sport e Salute promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che porta nella città piemontese un nuovo luogo di sport, incontro e socialità.


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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