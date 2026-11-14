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Sport e salute, Pozzi (Capo segreteria Ministro Abodi): “Con Sport Illumina restituiamo spazi importanti a città”

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(Adnkronos) – “Restituiamo alla cittadinanza uno spazio importante, un luogo di socialità, inclusione e sport”. Così Mario Pozzi, capo segreteria tecnica Ministro per lo sport e giovani, commenta l’inaugurazione a Torino del nuovo spazio di Sport Illumina, progetto di Sport e Salute promosso proprio dal Ministro Abodi. “Questo playground assume un significato ancora più particolare perché, proprio nelle settimane delle ATP Finals di Torino, rappresenta il primo playground a vocazione tennistica. Siamo quindi particolarmente contenti di poter consegnare alla comunità torinese uno spazio bello, libero e accessibile, dove i nostri ragazzi potranno praticare sport”.  

“Questo progetto nasce dalla volontà di rigenerare gli spazi, renderli fruibili e accessibili, consentendo alle famiglie e ai ragazzi di frequentarli – prosegue Pozzi – Sport Illumina nasce proprio dalla volontà di ampliare il perimetro della pratica sportiva e siamo convinti che strutture come questa possano contribuire a incrementare e potenziare la pratica sportiva, favorendo al tempo stesso la socialità dei nostri ragazzi”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Novembre 2026

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