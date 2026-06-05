Sport e Periferie 2025: oltre 1,4 milioni di euro per Vieste

Il Comune di Vieste è tra i 35 Comuni italiani ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso “Sport e Periferie 2025”, il programma del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato alla realizzazione, al recupero e alla riqualificazione di impianti sportivi in aree periferiche e svantaggiate del Paese.

Con il decreto firmato il 3 giugno 2026 dal Capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, il Comune di Vieste si è visto assegnare un contributo di € 1.418.090,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (Linea di intervento A). Il punteggio ottenuto – 76 su 100 – colloca Vieste tra i Comuni pugliesi meglio valutati in questa tornata.

Le risorse saranno destinate alla riqualificazione del campo sportivo “Riccardo Spina” di Vieste. L’intervento prevede un recupero a 360 gradi della struttura, con lavori che interesseranno le mura di cinta interne ed esterne, la recinzione, la tribuna e gli spogliatoi, restituendo all’impianto e all’intera comunità sportiva locale una struttura moderna, funzionale e sicura.

«Oltre un milione e quattrocentomila euro che torneranno in campo – letteralmente – per i nostri ragazzi, per le nostre società sportive, per una comunità che merita strutture degne dove i nostri ragazzi possano continuare a giocare e crescere. Questo è ciò che significa amministrare bene: trasformare un progetto in risorse reali per la comunità», dichiara il Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.

«Il riconoscimento ottenuto premia la qualità progettuale del Comune e conferma l’attenzione di questa Amministrazione per lo sport come leva di sviluppo sociale. Con questi fondi potremo migliorare le strutture a disposizione dei cittadini e delle società sportive del territorio, rafforzando un’offerta già di buon livello», aggiunge l’Assessore allo Sport Gaetano Desimio.



Pubblicato il 5 Giugno 2026