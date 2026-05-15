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Sport, Barbara (BeGreat): “Portiamo avanti sogni e obiettivi degli atleti”

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(Adnkronos) – "Con BeGreat si può vivere, socializzare e portare avanti i sogni e gli obiettivi dei giovani talenti. Ormai è una realtà molto importante e non poteva mancare in un contesto così significativo per lo sport e per questi progetti". Lo ha detto Giovanni Barbara, Presidente onorario di BeGreat – ecosistema culturale e sociale che promuove il talento sportivo italiano attraverso un modello di partnership tra atleti, imprese, istituzioni e mondo della cultura – partecipando ieri a Montecarlo, all’evento ‘Empower the game’, un evento esclusivo che ha voluto mettere al centro una nuova visione dello sport, fatta di educazione, responsabilità e valore di lungo periodo. L’appuntamento è stato ospitato allo Yacht Club de Monaco, “un luogo veramente iconico è magico”, lo definisce Barbara. "In un contesto così significativo per lo sport – conclude – BeGreat non poteva mancare”. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Maggio 2026

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