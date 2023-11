Sport, Azzalini: “Copertura discipline femminili nello sport è ancora molto bassa”

(Adnkronos) – "Il progetto “100 donne contro gli stereotipi” è nato nel 2016 per valorizzare la visibilità dell'expertise femminile nei media. Ci sono tante donne esperte di sport, donne sportive e che raggiungono ottimi risultati ma la copertura delle discipline femminili nello sport è ancora molto bassa. Nel 2022 nei principali telegiornali italiani solo una notizia su dieci è stata dedicata allo sport femminile. Ci portiamo dietro un retaggio storico, lo sport come altri ambiti è dominato dalla presenza maschile. Questo progetto offre due strumenti: una banca dati ad accesso libero e gratuito di esperte di sport a tutto campo e un insieme di attività di sensibilizzazione di advocacy. Un progetto che vuole partecipare a rendere l'ambiente sportivo come un ambiente inclusivo aperto a tutti: Lo ha detto Monia Azzalini, Responsabile settore Media e Genere, Osservatorio di Pavia, #100esperte a margine della presentazione dell'iniziativa “100esperte per lo sport” presso il Salone d’Onore del Coni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Novembre 2023