Splende l’albero natalizio di Palazzo Dogana

Anche quest’anno il “Capitanatale” ha preso il via con l’accensione dell’albero di Natale a Palazzo Dogana. All’evento è intervenuto il Presidente della Provincia, Nicola Gatta che ha sottolineato come questa iniziativa giunta alla sua seconda edizione, in un momento tanto difficile e delicato per il territorio, vuole essere un segno di speranza.

Hanno partecipato: il dirigente scolastico, Giuseppe Trecca, le docenti, Maria Bianco e Antonietta Ciavarella ed una rappresentanza di studenti del Liceo Artistico “Perugini”, il segretario generale, Giacomo Scalzulli e le dirigenti della Provincia, Denise Decembrino e Rosa Lombardi.

Il Liceo Artistico “Perugini” di Foggia ha interpretato il “Capitanatale 2020” con le installazioni natalizie nel cortile di Palazzo Dogana.

Condividi sui Social!