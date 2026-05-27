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Spiaggia presa d’assalto, ‘sold out’ di ombrelloni e lettini: il video virale

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(Adnkronos) –
È la prima vera ondata di caldo della stagione e la spiaggia di Brighton è stata presa d’assalto nel weekend. Centinaia di persone hanno raggiunto la località balneare inglese, situata a circa un’ora di treno da Londra, per godersi sole e temperature quasi estive e per prendere d'assalto la spiaggia. È diventato virale su TikTok un video pubblicato dall’utente ‘travelthroughwithus’, che mostra la situazione lungo il litorale di Brighton: un numero di persone talmente alto da non lasciare libero nemmeno "un singolo sassolino". Nella didascalia si legge infatti: "Non c’è un singolo sassolino libero in vista. L’estate è ufficialmente arrivata!", accompagnata dalle temperature registrate nel fine settimana, comprese tra i 28 e i 30 gradi.  Nel filmato, ripreso da lontano, la spiaggia appare completamente affollata: c’è chi approfitta del caldo per fare il primo bagno della stagione e chi invece si rilassa al sole steso sul telo mare. Con il cielo sereno e il sole alto, per molti britannici (ma non solo) sembra già ufficialmente iniziata l’estate. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

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