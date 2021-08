Spettacolo teatrale dedicato a Sandro Pertini e interpretato da Andrea Santonastaso

Sarà lo spettacolo teatrale “Sandro” del Teatro dell’Argine con Andrea Santonastaso, ad aprire lunedì 2 agosto alle ore 21.30 il Gargano Arte Festival, la kermesse organizzata dalla Pro Loco di San Menaio e Calenella – in collaborazione con il Comune diVico del Gargano, Ferrovie del Gargano e Sicme Energy & Gas – in programma fino al prossimo 6 settembre sul piazzale delle Ferrovie del Gargano a San Menaio.Una serata nel ricordo della figura di Sandro Pertini, un monologo sul presidente più amato dagli italiani: “il primo impiegato italiano”, come amava definirsi, “il politico mai Ministro”, ma anche il perseguitato, il partigiano, il combattente per la libertà e l’uguaglianza. Il “piccolo uomo” che non si è piegato mai. Cocciuto, inesauribile, presente, entusiasta, irascibile, commosso, felice, arrabbiato, deciso, libero! A chi gli diceva che fosse carismatico rispondeva infastidito: “ma che carisma e carisma, è solo che negli uomini io ci credo e loro, gli uomini, lo capiscono”.Nelle parole di Poli e Bonazzi (“Sandro” è scritto da Christian Poli, con inserti drammaturgici e regia di Nicola Bonazzi), attraverso la voce e la presenza scenica di Andrea Santonastaso, con una scenografia suggestiva ed “animata” dai disegni dello stesso Santonastaso, uno spettacolo “urgente” che attraverso l’esempio carismatico di Sandro Pertini e della sua vita, ci mostra ciò che siamo e, soprattutto, ciò che siamo diventati e non dovremmo essere più.Dopo il bel lavoro dedicato ad Andrea Pazienza, Santonastaso torna sul Gargano con uno spettacolo che sta già riscuotendo tanto successo.Figlio di Pippo Santonastaso, si è formato come attore al Laboratorio teatrale del Cimes di Bologna. Dopo varie esperienze teatrali, Andrea Santonastaso, approda in tv e in radio. Al suo attivo anche alcuni film come Dichiarazioni d’amore di Pupi Avati.L’ingresso allo spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoria (contattare il numero 339.1300451), per fronteggiare meglio le restrizioni Covid-19.

