Spesa dei fondi europei, Emiliano e Piemontese “giocano” con i numeri

La Regione Puglia, secondo quanto emerge da una ricognizione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (organismo pubblico vigilato direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri), effettuata sulla spesa certificata all’Unione Europea al 31 dicembre 2020 e analizzata nel canale di approfondimento “24+” del Sole 24 Ore, è prima in Italia in valori assoluti e in percentuale di spesa dei fondi strutturali europei destinati allo sviluppo e agli investimenti per le politiche di coesione. A dare la notizia è la Regione Puglia stessa attraverso il presidente Michele Emiliano ed il vice, Raffaele Piemontese, che – come è noto – è anche assessore con delega al Bilancio e Programmazione. “È la prima volta che viene certificata, in modo così trasparente e inequivocabile, la virtuosità della Regione Puglia nella capacità di spesa dei fondi europei” – ha dichiarato il governatore Emiliano contestualmente alla notizia ed ha aggiunto: “Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto. Oggi quel luogo comune di un Sud incapace a gestire i fondi europei è stato finalmente e definitivamente demolito, grazie anche allo sforzo immane che la Regione Puglia, insieme con tutti i suoi uffici e amministratori, nel 2020”. Per poi sottolineare: “Non è stato facile, in piena pandemia da Covid 19 e con gran parte del personale dell’Amministrazione in smart-working, restare lucidi per essere in grado di spendere le risorse che altrimenti sarebbero state disimpegnate automaticamente”. Mentre l’assessore Piemontese ha evidenziato che i fondi spesi dalla Regione Puglia “è il volume di risorse più grande che un’Autorità pubblica italiana sia riuscita a governare con efficienza e puntualità e riflette il vigore dell’impulso politico che l’amministrazione Emiliano ha indirizzato sulle infrastrutture, sulla formazione e, in particolare, sulla politica industriale promossa attraverso diversi strumenti regionali rivolti agli investimenti e al contrasto alla crisi”. “Un sostegno – ha auspicato Piemontese – che speriamo risulterà decisivo per resistere ai colpi della crisi della pandemia, cogliere ogni occasione per riprendere la corsa interrotta dal Covid 19 e proseguire nei prossimi mesi con l’arrivo di ulteriori risorse provenienti dalle nuove dotazioni previste sul Next Generation Eu e sulle altre risorse comunitarie e nazionali”. L’assessore pugliese al Bilancio e Programmazione ha in fine concluso affermando che “l’osservazione completa dei risultati raggiunti da tutto il sistema pubblico nazionale rafforza l’indirizzo politico già espresso dal presidente Emiliano alla fine dell’anno scorso circa l’impegno e l’attenzione che pretendiamo verso la comunità pugliese, in questi giorni in cui si determina l’assegnazione delle nuove risorse dei fondi strutturali europei del ciclo 2021-2027”. Però, a fronte di quanto dichiarato da Emiliano e Piemontese sull’ottima “performance” della Regione Puglia nella spesa dei fondi europei della programmazione 2014-2020, c’è qualcosa che non “quadra” rispetto al dato di qualche giorno fa che vede la Puglia ancora ultima, sia a livello europeo che nazionale, nella spesa dei fondi destinati allo sviluppo rurale. Infatti, come è noto, la Regione Puglia per il secondo anno consecutivo si accinge a chiedere alla Commissione europea una deroga per l’impiego di circa 96 milioni di Euro del Fers 2014-2020 che avrebbero dovuti essere spesi entro il 31 dicembre scorso e che, in caso di non accoglimento della deroga da parte delle Autorità di Bruxelles, sono già oggetto di disimpegno automatico da parte della Ue per la nostra regione. Allora quale è la verità dei fatti? Di certo c’è qualche “numero” che non torna sulla capacità di impiego e spesa dei fondi comunitari da parte della Puglia. Difatti una versione totalmente opposta a quella offerta dal governatore pugliese, Emiliano, e dal suo assessore alla Programmazione e Bilancio, Piemontese, è quella che fornisce con una nota l’eurodeputato pugliese di “fratelli d’Italia”, Raffaele Fitto, che sempre a proposito di spesa di fondi europei da parte della Regione Puglia, con numeri alla mano, ha seccamente dichiarato: “veniamo alla realtà dei fatti. La Regione calcola una spesa certificata – che Emiliano fa ammontare al 70% – su 4,5 miliardi di euro anziché sui 7 miliardi originari dei Programmi comunitari (FESR e FSE) assegnati alla Puglia per il periodo 2014-2020 e sui quali andrebbe calcolata la spesa certificata, ma in questo caso scenderebbe sotto il 45%, ovvero al di sotto della media nazionale”. Insomma, per essere chiari, secondo Fitto “la Regione Puglia non calcola la spesa certificata sull’intero ammontare dei Fondi europei assegnati, ma sottrae a questa cifra i fondi nazionali del co-finanziamento che sono serviti alla Regione, l’estate scorsa, per l’emergenza Covid”. Ed è per questo – ha chiarito inoltre Fitto – che “la Puglia che aveva, appunto, globalmente 7 miliardi, con la riduzione del co-finanziamento (proprio per la riprogrammazione post-Covid) ha visto il totale delle risorse dei Programmi comunitari scendere a 4,5 miliardi”. Quindi, secondo l’eurodeputato pugliese di Fdi e ex sfidante del governatore in carica alle regionali di settembre scorso, “non c’è davvero nulla di entusiasmante”. Piuttosto, per Fitto, il governatore pugliese dovrebbe dire “come intende accelerare la spesa del Fondo di Sviluppo e Coesione e tutte le risorse nazionali per le quali la Puglia si colloca agli ultimi posti, come dimostrano i dati della Ragioneria dello Stato che, al 31 ottobre scorso, certifica un avanzamento della spesa dei Fsc (Fondi sviluppo e coesione) al 3%”. Non a caso Fitto, in premessa a tali sue precisazioni, aveva affermato: “La comunicazione che diventa propaganda è un film già visto e così al silenzio assordante dei giorni scorsi – sulla notizia che la Puglia è ultima regione in Italia per utilizzo degli aiuti europei in Agricoltura e l’unica a dover, in assenza di deroghe, restituire oltre 95 milioni di euro – fa da contraltare lo straripante entusiasmo del presidente Michele Emiliano che ‘spara’ numeri che farebbero della Puglia un ‘modello virtuoso’ per l’utilizzo dei Fondi europei”. Certo è che in Puglia, a prescindere dalle polemiche politiche, ci sono situazioni che non convincono molti pugliesi rispetto a talune dichiarazioni di giubilo del presidente della Regione, in quanto la realtà è forse ben diversa da quella che si “racconta” con la comunicazione. Infatti, il sospetto di molti è che Emiliano, proprio sul tema dei fondi europei destinati alla nostra regione per il periodo 2014-2020, “giochi” verosimilmente troppo, ma solo con i numeri.

Giuseppe Palella

